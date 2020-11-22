NİĞDE - KPSS Ortaöğretim oturumu başladı

- Sınavın yapıldığı bina önünden görüntü - Sınava gelen adaylardan görüntü - Adayların sınav binasına girmesi - Adayların bina önünde sıra olması - Dışarıda bekleyen ailelerNİĞDE - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020 - KPSS Ortaöğretim) başladı.
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