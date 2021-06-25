Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
NİĞDE - Kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

NİĞDE - Kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

- Otelin bulunduğu sokak - Otel - Sağlık ekiplerinin otele gelmesi - Polis ekipleri - Ambulansın olay yerine gelmesi Niğde 'de kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar ettiNİĞDE (AA) - Niğde 'de kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti.Merkez Saruhan Mahallesi Koçer Sokak'ta bulunan apart oteldeki odadan silah sesi duyanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Otele giden ekipler, sesin geldiği kapısı kilitli odada biri erkek iki kişiyi ölü buldu.Hayatını kaybedenlerin M.Y. (26) ve kız arkadaşı Y.A. (23) olduğu tespit edildi.Polis ekipleri, yaptıkları incelemede M.Y'nin Y.A'yı öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.İncelemenin ardından cenazeler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Kız Arkadaş Cenaze Bild Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement