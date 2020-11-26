NİĞDE - Karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişiden biri hayatını kaybetti
- Olayın meydana geldiği ev - Polis ekiplerinin inceleme yapması Niğde 'de karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişiden biri hayatını kaybettiNİĞDE (AA) - Niğde 'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden biri öldü, diğeri hastaneye kaldırıldı.Burhan Mahallesi Sümer Sokak'ta yaşayan M.A. ve R.G'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edilen M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın haldeki R.G. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.M.A'nın cenazesi incelemenin ardından morga götürüldü.
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