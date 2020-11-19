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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
NİĞDE - Havuzda boğulma tehlikesi yaşayan genç, hastaneye kaldırıldı

NİĞDE - Havuzda boğulma tehlikesi yaşayan genç, hastaneye kaldırıldı

- Boğulma tehlikesi yaşayan gencin ambulansa taşınması - Olayın yaşandığı kapalı yüzme havuzu merkezinin girişi - Olay yerindeki polis ekipleri Niğde 'de havuzda boğulma tehlikesi yaşayan genç hastaneye kaldırıldıNİĞDE (AA) - Niğde 'de yüzme havuzunda boğulma tehlikesi yaşayan genç hastanede tedavi altına alındı.Bor yolundaki bire yüzme havuzuna giren R.D, (18), henüz belirlenemeyen nedenle suda çırpınmaya başladı.
Görevli cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan R.D'ye, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.Olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Yüzme Havuzu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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