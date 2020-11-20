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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
NİĞDE - Havuzda boğulan genç, toprağa verildi

NİĞDE - Havuzda boğulan genç, toprağa verildi

- Girdiği havuzda boğulan Ramazan Duman'ın cenazesi - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve gencin babası Yılmaz Duman'ın görüntüsü - Helallik alınması - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin araca taşınması Niğde 'de havuzda boğulan genç, toprağa verildi - Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da katıldıNİĞDE (AA) - Niğde 'de yüzme havuzunda boğulan gencin cenazesi toprağa verildi.
Dün girdiği havuzda boğulan Ramazan Duman'ın (18) cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Karakapı beldesine getirildi.
Duman'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından belde camisi önünde İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra belde mezarlığına defnedildi.Cenaze törenine, Duman'ın babası Yılmaz, annesi Dursiye Duman, kardeşleri ve belde halkının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü katıldı.

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