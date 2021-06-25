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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
NİĞDE - Eşini tabancayla yaralayan firari zanlı, Karaman'da yakalandı

NİĞDE - Eşini tabancayla yaralayan firari zanlı, Karaman'da yakalandı

- Niğde Adliyesi - Zanlının adliyeye getirilmesi Niğde 'de eşini tabancayla yaralayan firari zanlı, Karaman'da yakalandıNİĞDE (AA) - Niğde 'de mart ayında eşini tabancayla yaraladıktan sonra kaçan firari şüpheli, yakalanmasının ardından cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sokakta çıkan tartışmada eşi S.Y'yi (47) silahla vurarak yaraladıktan sonra kaçan M.Y'nin (48) Karaman'da olduğunu tespit etti.Ekipler, adresi belirlenen zanlıyı operasyonla yakaladı. Niğde 'ye getirilen M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.M.Y, boşanmak isteyen iki çocuğunun annesi SY.'yi, 15 Mart'ta, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'taki evinin önünde çıkan tartışmada tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçmıştı. S.Y, 2,5 ay süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu olmuştu.

Hastane Akalan Firari Zanlı Fİrarİ 

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