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Niğde’den yardım tırları yangın bölgelerine uğurlandı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Niğde’den yardım tırları yangın bölgelerine uğurlandı

Niğde’den yardım tırları yangın bölgelerine uğurlandı

Konuşmalardan görüntü

Orman Yangınları Yardım Malzemesi Geçmiş Olsun Yangın Allah 

-Detaylar
-Yardım malzemelerinden görüntüler

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde Belediyesinin başlattığı ve vatandaşların da destek verdiği yangın bölgelerine yardım malzemelerini taşıyan 2 tır uğurlandı. Daha önce Mersin yangınına itfaiye arazöz ve personel, Manavgat yangını içinde arazöz ve personel desteğinde bulunan Niğde Belediyesi, orman yangınlarında zarar gören vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek olmak amacıyla iki tırdan oluşan yardım malzemesini Antalya'ya gönderdi. Cumhuriyet Meydanında üç gün boyunca toplanan 40 palet şişe su, 20 palet kuru gıda, 2 palet çocuk bezi, 12.000 TL nakit para, 2 palet giyecek ve mutfak eşyası, 1 palet tıbbı malzeme yangın bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Programda konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Buradan yangında zarar gören bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün hayırlı bir iş için burdayız. Bu günler millet olarak bir araya geldiğimiz daha çok kenetlendiğimiz günlerdir. Tamamen hemşehrilerimizin organizasyonu ve Niğde Belediyesinin aracılığıyla bu yardım tırlarımızı Antalya'ya gönderiyoruz. Tekrar talep olması durumunda diğer tırlarımızda yola çıkacaktır. Bu yangınlardan dolayı gerçekten İçimiz yandı, yüreğimiz yandı, ormanlarımız yandı, evlerimiz yandı. Ülke olarak çok dertliyiz ve kederliyiz. Ama devlet ve millet iş birliğiyle inşallah birçok konuyu aştığımız gibi bunu da aşacağımıza inanıyorum. Hep birlikte yaraları sarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Vefalı Niğde halkını bu zamana kadar hep yanımızda gördük. Bu kampanya için Niğdeli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle afetler yaşamayız. Buradan yüreği güzel Niğde halkına selam ediyorum. Allah yurdumuzu her türlü afetten her türlü ihanetten ve fitneden muhafaza etsin.” dedi.

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