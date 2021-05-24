NİĞDE - DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı
- Zanlının adliyeye getirilmesi Niğde 'de DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandıNİĞDE (AA) - Niğde 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi evinde gözaltına aldı.Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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