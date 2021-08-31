Niğde'de Zafer Bayramı'nda fener alayı yürüyüşü düzenlendi

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( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Niğde Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinlik için Derbent Kavşağı önünde bir araya gelen Niğde protokolü ve vatandaşlar ellerinde meşale, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı´na yürüdü. Niğde Belediyesi Mehter Takımının eşlik ettiği fener alayı Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Yürüyüş sonrası havai fişek gösterisi yapıldı. (YE- )

