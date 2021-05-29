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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Niğde’de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 10 yaralı

Niğde’de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 10 yaralı

Kazadan görüntü

Polis Yolcu Otobüsü Trol 

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( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Adana-Niğde Otoyolunda Y.D yönetimindeki 34 LSS 33 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, yolculardan Zelal Özavşanlı olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Siirt'ten Ankara'ya gittiği ve 31 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüsün sürücü ise gözaltına alındı.
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