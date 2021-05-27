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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Niğde’de Uyuşturucu operasyonu: 5 kişi adliyeye sevk edildi

Niğde’de Uyuşturucu operasyonu: 5 kişi adliyeye sevk edildi

Zanlıların adliyeye gelişi

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan 

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-Adliyeden görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda K.A, F.S, U.Ö, H.A. ve F.S'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile hap ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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