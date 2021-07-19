Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Niğde’de silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Niğde’de silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Niğde’de silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Sağlık Ekibi Silahlı Kavga Pompalı Tüfek Saldırı 

-Polislerden görüntü
-Olay yeri inceleme ekipleri görüntüsü
-Fişek görüntüsü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, K.C, Niğde Oto Galericiler Sitesi'nde bir galerinin önüne araçla gelerek daha önce husumetli olduğu kişilerin iş yerine pompalı tüfekle ateş etti. İş yerinde bulunan kişiler de saldırıya ateşle karşılık verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan K.C. ve M.Ö, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgisi olduğunu belirtilen şüpheliler A.İ.Ö. ve S.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı