Niğde’de silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

-Polislerden görüntü

-Olay yeri inceleme ekipleri görüntüsü

-Fişek görüntüsü



( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde’de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, K.C, Niğde Oto Galericiler Sitesi'nde bir galerinin önüne araçla gelerek daha önce husumetli olduğu kişilerin iş yerine pompalı tüfekle ateş etti. İş yerinde bulunan kişiler de saldırıya ateşle karşılık verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan K.C. ve M.Ö, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgisi olduğunu belirtilen şüpheliler A.İ.Ö. ve S.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

