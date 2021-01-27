Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Niğde'de şiddetli rüzgar cephe kaplamasının uçurdu

Niğde'de şiddetli rüzgar cephe kaplamasının uçurdu

apartmandan görüntü

Karbonmonoksit Karbon Şiddetli Rüzgar Karbonmonoksit Zehirlenmesi 

-detaylar
-yerlerden görüntü

( NİĞDE ) - NİĞDE

- Niğde’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın dış cephe kaplaması uçtu. Merkez Alpaslan Bulvarı üzerindeki apartmanın dış cephe kaplaması, rüzgâr nedeniyle koptu. Kaplama, kimsenin bulunmadığı sırada boş alana düştü. Kuvvetli rüzgar uyarsında bulunan Niğde Valiliği: “Niğde’de bugün (27 Ocak) kuvvetli rüzgâr beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın, güney ve güneybatıdan kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) seviyesinde esmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi, toz fırtınası ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.” (YE-AÖ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement