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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Niğde’de öğrencileri YKS sınavına trafik polisleri yetiştirdi

Niğde’de öğrencileri YKS sınavına trafik polisleri yetiştirdi

-Motorize trafik ekiplerinin çocukları götürmelerinden görüntü

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--Sınava giren öğrencilerden görüntü
--Ailelerden görünt

( NİĞDE ) - NİĞDE

- Niğde’de Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) çeşitli nedenlerle geç kalan öğrencileri, sınava girecekleri okullara kadar motorize polis ekipleri götürerek, sınava yetişmelerini sağladı. Niğde'de YKS sınavı öncesinde öğrenciler sabah saatlerinde sınava girecekleri okula geldi. Sınava geç kalan yada okulları karıştıran öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti. Ekipler öğrencileri sınava gireceği okullara motorla götürdü. Öğrenci velileri de okul dışında çocukları için dua etti. (YE-AG-
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