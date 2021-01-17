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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Niğde'de koyun otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde'de koyun otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

olay yerinden görüntü

Jandarma Hayvan 

-jandarmadan görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de meydana gelen hayvan otlatma yeri kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Gümüşler Kasabası Ören mevkiinde bulunan yaylada meydana geldi. Daha önceden husumetli olan iki taraf arasında koyun otlatma yüzünden kavga çıktı. Kavga sonrası M.G. tüfeğiyle Mümin Ö. ve oğlu Mücahit Ö.'ye ateş etti. Mümin Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, Mücahit Ö. yaralandı. Yaralı Mücahit Ö. 112'yi arayarak yardım isterken, olay yerine gelen ambulans yaralı genci Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Zanlı M.G. ise gözaltına alındı.Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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