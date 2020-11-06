Niğde’de korkutan çatı yangını

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( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden olurken, çevredeki vatandaşları korkuttu. Edinilen bilgiye göre yangın Selçuk Mahallesi Deniz Sokakta bulunan 4 katlı Fatih Apartmanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına çevredeki vatandaşlar hemen 110 Niğde Belediyesi itfaiye ekiplerini aradı. Ekipler yangına yaptığı müdahale ile kısa sürede söndürdü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının neden çıktığını araştırıyor.



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