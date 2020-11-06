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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Niğde’de korkutan çatı yangını

Niğde’de korkutan çatı yangını

Yangından görüntü

Uttu Çatı Yangını 

-İzleyenlerden görüntü
-İtfaiyeden görüntüler
-Detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden olurken, çevredeki vatandaşları korkuttu. Edinilen bilgiye göre yangın Selçuk Mahallesi Deniz Sokakta bulunan 4 katlı Fatih Apartmanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına çevredeki vatandaşlar hemen 110 Niğde Belediyesi itfaiye ekiplerini aradı. Ekipler yangına yaptığı müdahale ile kısa sürede söndürdü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının neden çıktığını araştırıyor.
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