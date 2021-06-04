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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Niğde'de komşular arası kavgada 1 kişi öldü

Niğde'de komşular arası kavgada 1 kişi öldü

- Olay yerinden görüntüler - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisinden görüntülerNİĞDE (AA) - Niğde 'de aynı apartmanda oturan komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Efendibey Mahallesi'nde M.Z. ile C.D, oturdukları apartmanın bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Bıçaklı kavgaya dönen olayda, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan C.D, hayatını kaydetti.
Polis ekipleri olayla ilgili M.Z'yi gözaltına aldı.

Polis Sağlık Ekibi Bıçaklı Kavga 

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