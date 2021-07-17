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Niğde’de kaçak göçmenler KYK yurtlarına yerleştirildi
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Niğde’de kaçak göçmenler KYK yurtlarına yerleştirildi

Niğde’de kaçak göçmenler KYK yurtlarına yerleştirildi

Yurda girişlerinden görüntüler

Koronavirüs Kaçak Göçmen Tedbirler Koronavirüs Gözaltı 

-Detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de ülkeye kaçak yollarla giren ve otoyol üzerinde duran TIR'dan inip, yerleşim yerlerine dağılan düzensiz göçmenlerden 7’sinin testlerinin pozitif çıkması nedeniyle yakalanan 85 kaçak göçmen yurda yerleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldıztepe beldesi Niğde-Ankara Otoyolu Niğde gişeleri yakınlarında tırdan kalabalık bir grubun indiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Bölgede çalışma yapan ekipler, 12 Pakistan ve 62 Afganistan uyrukluyu yakaladı, tır sürücüsü S.G'yi gözaltına aldı. Ekipler, devam eden çalışmalarda 11 göçmeni daha yakaladı. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında test yapılan kişilerden 7'sinin testi pozitif çıktı. Göçmenler, 15 gün kalacakları, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Ömer Halisdemir Yurduna yerleştirildi.
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