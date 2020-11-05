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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Niğde'de İbranice tevrat ele geçirildi

Niğde'de İbranice tevrat ele geçirildi

otomobil bagajında polis arama yaparken görüntü

Polis İbrani Tevrat Kışla 

-poşetlerden tarihi eser
-tevrattan görüntü
-kitabeden
-Detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de İbranice yazılı Tevrat, deri üzerine yazılmış ferman ve kutu içerisine deri üzerine yazılmış zincir şeklinde belge ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri, Ulukışla-Eminlik gişeleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen İbranice yazılı kitap, 1 adet ferman şeklinde deri üzerine yazılı belge ve 1 adet kutu içerisinde deri üzerine yazılmış zincir şeklinde olan belge ele geçirildi. Olayla ilgili B. Ç. ve S. K. gözaltına alındı.
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