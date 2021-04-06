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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Niğde’de fuhuş operasyonu: 3’ü yabancı uyruklu 5 gözaltı

Niğde’de fuhuş operasyonu: 3’ü yabancı uyruklu 5 gözaltı

Şahısların adliyeye getirilişi

Polis Fuhuş Operasyonu Fuhuş Polis Ekipleri 

-Detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3’ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezinde tespit edilen 5 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda Özbekistan Uyruklu 3 kadın ve 2 erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Adliyeye sevk edildi.
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