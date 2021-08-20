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Niğde'de dilencilere operasyon
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Niğde'de dilencilere operasyon

Niğde'de dilencilere operasyon

Dilencilerden görüntü

Polis Dilenci Operasyonu Operasyon Zabıta Yaya Trafiği 

-Detaylar
-Zabıta arabasına bindirilirken

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de halkın inanç ve duygularını sömüren dilencilere karşı sivil zabıta ve polis iş birliği ile dilenci operasyonu düzenlendi.
Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri; yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde dilencilik yapan kişileri takibe aldı. Ekipler tespit edilen çok sayıda noktada dilencilere suçüstü operasyon gerçekleştirdi. İçlerinde yabancı uyruklu kişilerle çocukların da olduğu operasyonda dilenciler zabıta müdürlüğüne götürüldü.
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