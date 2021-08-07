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Niğde'de boru fabrikasında yangın
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Niğde'de boru fabrikasında yangın

Niğde'de boru fabrikasında yangın

Yangından görüntü

Polis Fabrika Yangın Gesi Polis Ekipleri 

-itfaiyeden görüntü
-duman görüntüsü
-detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de bulunan plastik boru fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde 14:00 sıralarında bulunan plastik boru fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, fabrikanın bahçe kısmında çıkan yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken olay yerine gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
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