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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Niğde'de 'arı' paniği'

Niğde'de 'arı' paniği'

Arılardan görüntü

Polis Bild 

-İtfaiyeden görüntü
-Röp

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de bir ağacın dalına oğul yapan arılar, ağacın dalından alınarak kovana yerleştirildi. Merkez Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde kaldırımda bulunan akasya ağacına oğul veren arıların yaptıkları balın kaldırım üzerine damladığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine arıların bulunduğu yere polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Arıcı Ertuğrul Özkan itfaiye sepetine bindirerek ağaçta bulunan arıları kovana aldı. Arıcı Ertuğrul Özkan: “Bir ay önce arılar ağaca oğul atmış. Bir aydır arılar burada yaşıyormuş. Peteklerini de yapmış. Bu arıları aldık kovana koyduk. Bunları buradan almasaydık kışın arılar ölürdü” dedi.
(YE-AG-
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