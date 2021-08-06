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Niğde’de arazi anlaşmazlığı kavgası 2 ölü
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Niğde’de arazi anlaşmazlığı kavgası 2 ölü

Niğde’de arazi anlaşmazlığı kavgası 2 ölü

Olay yerinden görüntü

Arazi Anlaşmazlığı Jandarma Akalan Katil Zanlısı Gözaltı 

-Jandarmadan görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba ile oğlu hayatını kaybetti. Bor ilçesi Kızılca köyü mezarlığında iddiaya göre Baba Yavuz Baykal (63) ve oğlu Ümit Baykal (21) arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan M.Ü. (57) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle M.Ü, yanındaki tabancayla baba ve oğluna rastgele ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ümit Baykal olay yerinde, Baba Yavuz Baykal ise kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra firar eden katil zanlısı M.Ü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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