Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Niğde'de 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Niğde'de 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Niğde'de 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ekiplerin kutular içerisinde makaronları kamyondan indirmesi

Kamyon Kasası Operasyon Kaçak Gözaltı Kaçak Sigara 

-Makarondan görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde polisi tarafından düzenlenen operasyonda 20 bin paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana-Niğde otoyolu Güney Gişelerinde yapılan denetimlerde şüpheli bir kamyonu durdurdu. Ekipler kamyon kasası içerisinde yaptıkları aramada 20 bin paket gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.T gözaltına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı