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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
NİĞDE - Bir kişi tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü

NİĞDE - Bir kişi tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü

- Niğde Adliyesinden görüntü - Zanlının adliyeden çıkarılmasıGÜNCELLEME 2 - Niğde 'de bir kişi tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü - Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİNİĞDE (AA) - Niğde 'de tartıştığı eski eşini bıçakla öldüren zanlı, tutuklandı.İddiaya göre, M.K. (47), Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde karşılaştığı, işinden dönen eski eşi H.T. (43) ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönen olayda M.K, H.T'yi bıçakla yaraladı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.T, kurtarılamadı.Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Adliyeden sol ayağı sarılı şekilde çıkarılan zanlının, kaçarken kırdığı belirtildi.İki çocuk annesi H.T'nin cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Ulukışla ilçesine bağlı Güney köyünde toprağa verildi.

Hastane Cenaze Kışla 

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