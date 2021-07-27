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NİĞDE - Bir çocuk gölette boğuldu
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
NİĞDE - Bir çocuk gölette boğuldu

NİĞDE - Bir çocuk gölette boğuldu

- Olayın meydana geldiği gölet - AFAD ekibinin suya girmek için yaptığı hazırlık - Ekiplerin su altında arama yapması - Cesedin çıkarılması ve ambulansa taşınması Niğde 'de bir çocuk gölette boğulduNİĞDE (AA) - Niğde 'de gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.Ulukışla ilçesi Hüsniye köyünde sulama göletine giren M.E.K'nin gözden kaybolması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.AFAD ekipleri, M.E.K'nin cesedine ulaştı.Sudan çıkarılan ceset, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Su Jandarma Altın Kışla 

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