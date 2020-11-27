NİAMEY - Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Tunuslular Bakanı Othman Jerandi ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Tunuslular Bakanı Othman Jerandi ile görüşmesinden detaylarNİAMEY (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer ’in başkenti Niamey’de düzenlenen İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Tunuslular Bakanı Othman Jerandi ile görüştü.
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