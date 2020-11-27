NİAMEY - Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakan V. Ömer Gamereddin İsmail ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Sudan Dışişleri Bakan V. Ömer Gamereddin İsmail ile görüşmesinden detaylarNİAMEY (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer ’in başkenti Niamey’de düzenlenen İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Sudan Dışişleri Bakan V. Ömer Gamereddin İsmail ile görüştü.
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