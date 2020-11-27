NİAMEY - Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou tarafından kabul edildi
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou tarafından kabul görüntüleriNİAMEY (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer ’in başkenti Niamey’de düzenlenen İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou tarafından kabul edildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım