NİAMEY - Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Al - Jaber Al - Sabah görüşmesinden görüntülerNİAMEY (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer ’in başkenti Niamey’de düzenlenen İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmet Nasser Al - Mohammed Al - Ahmed Al - Jaber Al - Sabah ile görüştü.
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