NGC’de gazeteciler ‘Özmen’ dedi

-oy kullanımından detay

-röportajlar

-detaylar



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın en büyük ilçesi Nazilli'de gazeteciler seçime gitti. Pandemi nedeniyle ertelenen Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Derneğinin (NGC) olağanüstü kongresinde 2 adaylı seçim gerçekleşti. Adaylardan Ümit Özmen’in listesi 40 oy alarak 4 oy farkla seçimi kazandı.Nazilli Gazeteciler Cemiyetinin sonucu merakla beklenen olağan genel kurulu Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Ümit Özmen ile Mehmet Ali Cintosun arasında oldukça çekişmeli geçen kongre saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Divan üyelerinin seçimi ile başladı.

İki adayın ortak önergesi ile divana Erdal Savaş Başkanlık ederken, divan üyeliklerini Şenol Babacan ve Nazan Altınayar üstlendi. Kongrede bir konuşma yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, her iki tarafa da başarılar diledi. Faaliyet raporlarının okunması ve oylamalarının ardından Ümit Özmen sarı listeyle, Mehmet Ali Cintosun da mavi liste ile yarıştı. İki adayda centilmenlik örneği göstererek rakiplerinin renklerini zarfa koyarak oylarını kullandı.Olağan üstü genel kurula Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, siyasi partilerin ilçe başkanları, meslek odalarının ve STK’ların temsilcileri ve cemiyet üyesi gazeteciler katıldı.

Toplamda 83 üyesi bulunan NGC’nin seçiminde 78 oy kullanılırken, 2 oy geçersiz, 76 oy da geçerli sayıldı. Divanın yaptığı sayım sonunda 76 geçerli oyun 40’ını alan Ümit Özmen’in listesi seçimi kazandı.“Birlik, beraberlik mesajları verildiSeçimi kazandıktan sonra teşekkür konuşması yapan Ümit Özmen birlik beraberlik mesajı verdi. Nazilli olarak Aydın basınını yönlendirdiklerini dile getiren Ümit Özmen, “Cemiyet olarak İnşallah daha güzel hizmetler edeceğiz. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Mehmet Ali’nin aldığı oyda gerçekten çok ciddi bir oy. Oyların birbirine bu kadar yakın olması birlikte çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Cemiyet üyelerimize daha güzel hizmet verebilmek adına Kasım ayında yapılacak olağan genel kurula kadar tüzüğümüzü değiştireceğiz. Demokratik bir şekilde yönetimimizi güçlendireceğiz” dedi.

Ümit Özmen’in Yönetim Kurulu Asil Üye listesinde Ali Soydemir, Hakan Tekeoğlu, Ayşe Aktaş ve Metin Özden, denetim listesinde ise Rabia Esenkoğa, Eray Gökçe ve Mehmet Kemal Altan yer aldı. Kongre hep birlikte hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.



loading...