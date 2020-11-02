Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- New York’ta Fransız Konsolosluğu önünde Macron karşıtı protesto

- New York’ta Fransız Konsolosluğu önünde Macron karşıtı protesto

Protestodan görüntü

Protesto 

-Sloganların atılması
-Detay

( NEW YORK ) NEW YORK

- ABD’nin New York kentinde bulunan Müslümanlar, Fransa Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı slogan attı. ABD’nin New York kentinde bulunan Fransa Başkonsolosluğu önünde Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı protesto düzenlendi.
Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde gerçekleştirilen protestoda bir araya gelen Müslümanlar, “Yazıklar olsun Fransa”, “Yazıklar olsun Macron” sloganları attı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylem, olaysız bir şekilde sona erdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı