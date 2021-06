New York'ta COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılışını coşkuyla kutladı

-Havai Fişek gösterisinden görüntüler



( NEW YORK ) NEW YORK



- New York’ta, 18 yaş ve üzeri korona virüs aşılama oranının yüzde 70 eşiğine ulaşmasıyla beraber, şehirdeki kısıtlamaların gevşetilmesi büyük bir coşkuyla kutlandı. Dün akşam 21:15'de eyalet çapında çeşitli lokasyonlarda düzenlenen havai fişek gösterileriyle New York’lular korona virüs pandemisine veda etti. New York Valisi Andrew Cuomo, Çarşamba günü erken saatlerde, New York’un yüzde 70 aşılama eşiğine ulaşmasıyla beraber eyalette korona virüs önlemlerinin çoğunu kaldırıldığını duyurdu. Havai fişek gösterileri, şehirdeki pandemi sonrası hayatın normale dönmesi ve bu zorlu süreç boyunca çalışan temel işçileri onurlandırmak için eyalet genelinde gökyüzünü aydınlattı. (AY-MA-Y)