New York’ta büyük ölçüde kaldırılan Kovid-19 kısıtlamaları havai fişeklerle kutlandı
- Havai fişek kutlamalarından detaylarNEW YORK (AA) - ABD’nin New York eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı. New York kentinde kısıtlamaların kaldırılmasını kutlamak ve sağlık çalışanlarını onurlandırmak adına havai fişek gösterisi düzenlendi.
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