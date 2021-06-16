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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
New York’ta büyük ölçüde kaldırılan Kovid-19 kısıtlamaları havai fişeklerle kutlandı

New York’ta büyük ölçüde kaldırılan Kovid-19 kısıtlamaları havai fişeklerle kutlandı

- Havai fişek kutlamalarından detaylarNEW YORK (AA) - ABD’nin New York eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı. New York kentinde kısıtlamaların kaldırılmasını kutlamak ve sağlık çalışanlarını onurlandırmak adına havai fişek gösterisi düzenlendi.

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