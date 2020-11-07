- New York’ta Biden destekçileri seçim zaferini kutladı



- ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimini Demokratların adayı Joe Biden’ın kazanmasının ardından Biden destekçileri New York’ta kutlama yapmak için sokaklara döküldü. ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinin kazanını günler sonra belli oldu. Demokratların adayı ve eski Başbakan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump arasındaki yarış, Biden’ın kritik öneme sahip Pennslyvania'da seçimi kazanması ile sona erdi. Biden, 290 delege sayısına ulaşarak, ABD’nin 46. Başkanı oldu. Biden’ın seçimi kazandığının duyulmasının ardından New York’ta Biden destekçileri sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Göstericiler, şarkılar söyleyerek danslar ederken, bazı göstericiler ise araçları ile korno çalarak konvoylar yaptı. Seçim kutlamaları ülke genelinde büyük bir parti havasında devam ediyor.



loading...