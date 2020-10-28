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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- New York’ta alevlerin arasında kalan kedi camdan atlayarak kurtuldu

- New York’ta alevlerin arasında kalan kedi camdan atlayarak kurtuldu

Kedinin atlama anı

( NEW YORK ) NEW YORK

Polis Irak 


- ABD’nin New York kentinde bir dairede alevlerin ortasında kalan kedi pencereden atlayarak kurtuldu. ABD’nin New York şehrinde bir apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Evde bulunan kedi yangının ortasında kalınca kendisini pencereye attı. Bir süre atlamaktan korkan ve tereddüt eden kedi, alevlerin şiddetlenmesiyle kendini aşağı bıraktı. O sırada ellerini açmış pencerenin altında bekleyen polisler atlayan kediyi yakalayarak veterinere teslim etti. Kendinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangında 2’si polis 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada 61 yaşındaki Willie Manning’in yangın nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi.
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