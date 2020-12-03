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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
NEW YORK - Noel ağacını görüntülemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar

NEW YORK - Noel ağacını görüntülemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar

- Kurulan barikatlardan detaylar - Kalabalık insan detayları - İnsanların ağacı görüntüleme çabası - Işıklandırılmış noel ağacından detaylarNEW YORK - ABD’nin New York şehrindeki Rockefeller Center’a konulan Noel ağacının ışıklandırmasını görmek isteyen kalabalık, koronavirüs önlemlerine aldırış etmedi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan insanlar, kurulan barikatlara rağmen ağacı görüntülemeye çalıştı.

Koronavirüs Noel Noel Ağacı Kalaba Alabalık 

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