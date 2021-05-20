NEW YORK - Çavuşoğlu: 'Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmektedir'
NEW YORK - Çavuşoğlu: "Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmektedir" - BM Genel Kurul salonundaki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan detaylar - Çavuşoğlu'nun kurul öncesi diğer ülke temsilcileri ile sohbeti - BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan görüntü - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıNEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) 67. Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı. Genel Kurulda konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte. Suçun failini ortaya koymak zorundayız, bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir." dedi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım