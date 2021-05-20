NEW YORK - Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile bir araya geldi
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır görüşmesiNEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun Filistin toplantısı için bulunduğu New York ’ta BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile BM Genel Kurul Başkanı Ofisi'nde bir araya geldi.
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