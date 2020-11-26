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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
NEW YORK - Araç içi Kovid-19 test merkezi

NEW YORK - Araç içi Kovid-19 test merkezi

- Araç içi Kovid - 19 test merkezinin drone görüntüleri - Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Muhafızlarının ve sağlık çalışanlarının görüntüleri New York 'ta araç içi Kovid - 19 test merkeziNEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yoğun görüldüğü New York 'un 90 km kuzeyindeki Bear Mountain Eyalet Parkı'nda, “arabaya servis” korona virüs testi merkezi kuruldu. National Guard (Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Muhafızları) mensupları ve sağlık çalışanları tarafından yapılan test için merkezde araç kuyruğu oluştu.

Koronavirüs Sağlık Çalışanları 

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