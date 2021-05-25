NEW YORK - ABD'de polis şiddetinin kurbanı George Floyd, ölüm yıldönümünde anıldı
: - Amerikalı sivil haklar aktivisti ve din adamı Al Sharpton ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nu kürsüye gelmeleri - Din adamı Al Sharpton'ın konuşması - New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun konuşması - Katılımcıların 9 dakika 29 saniye boyunca dizlerinin üstüne çökerek beklemeleriNEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinde, polis şiddetine kurban giden siyahi George Floyd için anma töreni düzenlendi. National Action Network'te düzenlenen programda Amerikalı sivil haklar aktivisti ve din adamı Al Sharpton, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve çok sayıda kişi katıldı. Törende katılımcılar, 9 dakika 29 saniye boyunca dizlerinin üstüne çökerek bekledi.
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