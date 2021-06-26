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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
NEW YORK - ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan Chauvin'e 22,5 yıl hapis cezası verildi

NEW YORK - ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan Chauvin'e 22,5 yıl hapis cezası verildi

- Mahkeme önünden görüntüler ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan Chauvin'e 22,5 yıl hapis cezası verildiNEW YORK (AA) – ABD'de siyahi George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski polis Derek Chauvin'e 22,5 yıl hapis cezası verildi.
Minnesota Eyaleti'ndeki Hennepin Bölge Mahkemesi, Mayıs 2020'de Floyd'un gözaltına alındığı sırada yetkisini kötüye kullandığı belirtilen eski polis memuru Chauvin'i, 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlarından mahkum etti.Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Yargıç Peter Cahill'in kararını ayakta dinleyen Chauvin'in sakin tavırları dikkati çekti. - George Floyd'un ölümüMinnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmıştı. Hakkında 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılan Chauvin tutuklanmıştı.Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.Daha sonra çıktığı duruşmada kefaleti kaldırılan Chauvin tutuklanarak cezaevine konulmuştu.Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.3 eski polis memurunun, eyalet tarafından yöneltilen cinayet ve adam öldürme eylemine yardım ve yataklık suçlamalarından yargılanmasına ağustos ayında başlanması bekleniyor.

Polis Şiddeti Dolandırıcılık Sağlık Ekipleri 1 Milyon Dolar Yardım ve Yataklık 

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