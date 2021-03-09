NEW YORK - ABD'de George Floyd gösterisi

- Gösteri yürüyüşünden detaylar - George Floyd posterlerinden detaylarNEW YORK (AA) - ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin hakkında daha önce düşürülen "3. dereceden cinayet" suçlaması yeniden yöneltilecek. Duruşma önce New York 'ta "adalet" talebiyle gösteri düzenlendi.
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