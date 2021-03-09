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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
NEW YORK - ABD'de George Floyd gösterisi

NEW YORK - ABD'de George Floyd gösterisi

- Gösteri yürüyüşünden detaylar - George Floyd posterlerinden detaylarNEW YORK (AA) - ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin hakkında daha önce düşürülen "3. dereceden cinayet" suçlaması yeniden yöneltilecek. Duruşma önce New York 'ta "adalet" talebiyle gösteri düzenlendi.

Polis Polis Memuru Memur Cinayet 

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