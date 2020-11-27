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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
NEW JERSEY - Koronavirüse rağmen 'Kara Cuma' yoğunluğu

NEW JERSEY - Koronavirüse rağmen 'Kara Cuma' yoğunluğu

NEW JERSEY - Koronavirüse rağmen "Kara Cuma" yoğunluğu - Market önlerinde uzun kuyruk detayları :NEW JERSEY (AA) - Ülkede her yıl 1 Kasım'da başlayan, kasım ayının 4'üncü perşembesi "Şükran Günü (Thanksgiving Day)", bunu takip eden ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Kara Cuma (Black Friday)", bu sene de yoğun ilgiyle karşılanıyor. ABDliler, koronavirüs önlemlerine rağmen, market önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Koronavirüs Alışveriş Market 

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