NEVŞEHİR - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
- Sınıfta yüz yüze eğitim alan öğrenciler - Öğreniclerden Meryem Erva Ulus ile röportajNEVŞEHİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Nevşehir 'de okul öncesi ile ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime başladı. Uzun bir aradan sonra okullarına ve sınıf arkadaşlarına kavuşan öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıralarına oturdu.İlk ders heyecanını yaşayan çocuklardan Meryem Erva Ulus, uzaktan eğitim ile geçen sürecin ardından sınıfta yüz yüze eğitime başlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.
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