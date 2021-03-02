Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
NEVŞEHİR - Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı

NEVŞEHİR - Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı

- Müşteri kabul etmeye başlayacak kafede hazırlık çalışması - İşletme sahiplerinden İshak Altan ile röportajNEVŞEHİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli kentler arasında yer alan Nevşehir 'de, müşteri kabul etmesine izin verilen işletmelerde hazırlıklar sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.
Masa ve sandalyeleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştiren işletme çalışanları, dezenfektan ünitelerini yerleştirdi.Uzun bir aradan sonra yarı kapasite ile müşterilerini kabul etmeye başlayacak olan işletmeciler yeni kontrollü normalleşme süreciyle heyecan ve mutluluk yaşadı.Paket servis hizmetinin yanı sıra müşterilerini ağırlamaya başlayacak olan esnaftan İshak Altan, vatandaşların bundan sonraki süreçte de duyarlı olmasını beklediklerini, salgın riskinin en az seviyelerde korunmasını umduğunu belirterek, "Aylardır bugünü bekliyorduk. Hazırlıklarımızı kurallara uygun olarak yapıyoruz. Sürecin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Koronavirüs Aritas Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı