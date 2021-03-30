Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Nevşehir Valisi Becel, yayalar için 'kırmızı çizgi'yi çekti

Nevşehir Valisi Becel, yayalar için 'kırmızı çizgi'yi çekti

VALİ BECEL'İN ÖĞRENCİLER İLE SOHBET ETMESİ

Trafik Kuralları Öğretmenler Farkındalık Öğrenciler Yaya Geçidi 

-VALİ BECEL'İN ÖĞRENCİLERE BOYAMA KİTABI VE KIRMIZI DÜDÜK VERMESİ
-VALİ BECEL'İN 8.SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE TRAFİK UYGULAMASI HAKKINDA KONUŞMASI
-VALİ BECEL'İN KIRMIZI ÇİZGİ ÇEKMESİ
-ÖĞRENCİLERİN KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMESİNDEN GÖRÜNÜTLER

( NEVŞEHİR )- Nevşehir “kırmızı çizgisini” çekti NEVŞEHİR

- İçişleri Bakanlığı tarafından kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “30 Mart’ta Kırmız Çizgimizi Çekiyoruz” uygulaması Nevşehir’de düzenlenen program ile gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayalara geçiş önceliği verilmesi için 81 İl Valiliklerine kırmızı çizgimizi çekiyoruz projesi ile yayımlanan genelge sonrasında Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Haydar Çankaya İlkokulunda program düzenlendi.
Programa katılan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel burada öğrencilere trafik önceliği konulu boyama kitabı ve kırmızı düdük dağıttı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e burada öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü hakkından bilgiler verirken trafikte ailelerinin de trafik kurallarına uymadığı takdirde kırmızı düdükler ile ailelerini uyarmalarını istedi. Daha sonra ise Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel beraberinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile yaya geçidine kırmızı çizgiyi çekti. Program öğrencilerin yaya geçidinden yolun karşısına geçmesi ile sona erdi. Uçhisar’da düzenlenen programa Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in yanı sıra Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement