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Nevşehir Valisi Becel, biçerdövere binerek hasat yaptı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Nevşehir Valisi Becel, biçerdövere binerek hasat yaptı

Nevşehir Valisi Becel, biçerdövere binerek hasat yaptı

VALİ BECEL'İN MİLLETVEKİLİ MENEKŞE İLE TARLA GÜNÜNE GELMESİ

Asad Milletvekili 

-BİÇERDÖVER İLE HASAT YAPILMASI
-VALİ İNCİ SEZER BECEL'İN BİÇERDÖVER SÜRMESİ
-VALİ BECEL'İN PROGRAMDA KONUŞMASI

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Derinkuyu ilçesinde katılmış olduğu tarla gününde biçerdövere binerek hasat yaptı. Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde tarla günü düzenlendi.
Düzenlenen tarla gününe Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ın yanı sıra çiftçiler katıldı.
Burada konuşan Vali Becel, “Bölgede alternatif ürünlerin geliştirilmesi noktasında rehber olma durumundayız ve onlara yol göstermek durumundayız. Bu nedenle işbirliğine ihtiyaç olan her alanda çiftçilerimizle birlikte olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ürünümüz hasadımız bereketli olsun. Bütün çiftçilerimizin verdikleri emeği karşılığını almalarını diliyorum” dedi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel konuşmasının ardından biçerdövere binerek hasat yapması renkli görüntülere sahne oldu.
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