NEVŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Nevşehir 'de sessizliğin hakim olduğu caddeler - Sivil polis aracından vatandaşların uyarılmasıNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Nevşehir 'de vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlarda saat 21.00 itibarıyla, kentte araç trafiğinin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı, Lale, Milli İrade, Nar Caddesinde sakinlik yaşandı.Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.Ekipler, cadde ve sokaklarda devriye görevi yaparak polis araçlarından vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
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